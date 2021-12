Fiscalía anticorrupción no tiene hasta el momento denuncia vs López

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se tiene denuncia formal alguna en fiscalía anticorrupción en contra del ex secretario de turismo y presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Jorge López, por presuntos desvíos de recursos, aseguró el fiscal general, Jesús Figueroa Ortega.

-¿Y contra funcionarios de la dependencia?

-No, no tenemos ninguna denuncia de ese caso.

Luego de que el mismo gobierno del estado refiriera que se separó del cargo al funcionario por ser objeto de investigación, Figueroa Ortega insistió en que hasta el momento no se le ha abierto ninguna carpeta, ni a él ni ninguno de sus colaboradores.

“No hemos recibido ninguna denuncia de este caso que mencionó el gobernador por el cual fue separado del cargo, independientemente de eso nosotros estamos esperando a que la autoridad nos lo haga del conocimiento”, remarcó.

Recordó la denuncia que en su momento interpuso el ex diputado morenista Heder Guzmán en contra de López por el cobro de dos sueldos como secretario de turismo y presidente del patronato, sin embargo la carpeta se cerró al comprobarse que ambas dependencias se fusionaron y ni se causaba ningún doble tributo.