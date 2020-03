Fiscalía Anticorrupción no actúa por cuestiones políticas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía Anticorrupción no ve aspectos políticos sino técnicos y jurídicos, aseguró su titular Jorge Humberto Mora Muñoz, tras responder a señalamientos del diputado de Morena Heder Guzmán quien señalara de protección y omisión en el caso de la investigación al ex presidente del Patronato de la Feria de San Marcos y de la Secretaría de Turismo, Jorge López.

“Nuestro trabajo es técnico y jurídico, esta audiencia de tutela de derechos que se dio este miércoles es un derecho que tiene quien presenta la denuncia, como fue el caso del diputado, pero si considera que no se cumplieron con los términos de las investigaciones o hubo alguna omisión de nuestra parte que lo plantee ante el juez”.

Defendió que la investigación tras la acusación del servidor público referido por un supuesto doble cobro en sus funciones, fue totalmente apegada a derecho y se cumplieron con todos los elementos, agotando todas las líneas de investigación que pudiera derivar en algún ilícito en el que se haya incurrido.

-¿Señalaba el diputado que la Fiscalía y el Poder Judicial actúan con línea política?

-No, no existe ninguna línea, e incluso si ustedes ven los elementos que fueron objeto de análisis en la carpeta del día de hoy se estableció en reglamento que cuando coincidiera en el mismo cargo el Presidente del Patronato y el Secretario de Turismo, el cargo del Patronato sería honorífico, entonces en ese caso es una situación que si está acreditada que así fue.