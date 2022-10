Fiscal: “no podemos ser dramáticos porque los militares estén en calles”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Viable la inclusión de fuerzas militares en labores de seguridad pública, comentó el fiscal del estado Jesús Figueroa Ortega, quien no descartó la posibilidad de un manoseo por parte de colores partidistas.

“Yo como fiscal he pedido la intervención del Ejército para que me apoye con funciones de seguridad perimetral y otras áreas. Creo que no se está en un plano irreal, debemos de ver los factores. No podemos ser dramáticos así como para pensar que las cosas están mal si los militares están en las calles”, enfatizó.

– ¿Se le está dando uso político para criticar al gobierno en turno?

– Yo más bien pensaría eso. Hay que ver las calles y quién cuida son los policías municipales y sólo en casos especiales es cuando los militares intervienen.

En ese sentido, Figueroa Ortega reflexionó que ya hubo un primer acercamiento formal de las fuerzas armadas a la seguridad pública, luego que algunos elementos castrenses para integrar la Guardia Nacional.

“Desde que entró la Guardia Nacional se habló precisamente de esta problemática, de que iba a estar conformada principalmente por elementos del Ejército y esa fue, de alguna manera, legalización por así llamarlo de la intervención de las fuerzas armadas. Se debería de invitar más a jóvenes para que refuercen las áreas de seguridad y se incorporen a través de la Guardia Nacional”, dijo.

El martes último, el Senado de la República aprobó por mayoría la iniciativa del gobierno federal para que militares se mantengan en labores de vigilancia por los siguientes seis años.