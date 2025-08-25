Fiscal de EU celebra culpabilidad de “El Mayo” como “victoria histórica”

Redacción

La Fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como una “victoria histórica” la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, al considerar que marca un paso clave en la estrategia para desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales.

“Estamos aquí para anunciar una victoria histórica para el Departamento de Justicia, nuestras fuerzas del orden y Estados Unidos. Como ya saben, el capo de la droga Ismael Zambada García, también conocido como ‘El Mayo’, ha confesado toda una vida de crímenes al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera”, dijo Bondi desde Nueva York, acompañada por el titular de la DEA, Terry Cole, y representantes de diversas agencias gubernamentales.

La funcionaria aseguró que el narcotraficante “pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde pertenece”, y sostuvo que con este proceso se envía un mensaje claro de que los jefes de los cárteles no están fuera del alcance de la justicia.

Bondi señaló que bajo el mando de “El Mayo” el Cártel de Sinaloa recurrió a la violencia extrema, ordenando asesinatos de rivales y de personas inocentes, además de corromper a funcionarios y agentes para proteger sus operaciones. “Los crímenes de El Mayo han sido tan prolíficos que en las últimas dos décadas ha sido acusado en no menos de 16 tribunales federales”, apuntó.

También lo responsabilizó de haber expandido el negocio del narcotráfico hacia la heroína y el fentanilo. “Compraron precursores químicos del fentanilo de China, fabricaron la droga en México y la inundaron en nuestras comunidades, matando a nuestros niños”, aseveró.

Por su parte, el jefe de la DEA, Terry Cole, afirmó que el caso derrumba “el mito de los hombres que se creían intocables”.

“Hoy, como escucharon, compareció ante un tribunal estadounidense. Pronunció esas palabras que lo cambian todo: culpable. Esto no es solo una declaración más. Es el desmoronamiento del mito de que los líderes de los cárteles están fuera del alcance de la justicia estadounidense”, declaró.

Cole agregó que el operativo fue posible gracias a la cooperación internacional entre agencias en Nueva York, Madrid y Washington, y comparó el caso con los procesos que llevaron a prisión a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Genaro García Luna y Rafael Caro Quintero.

“Así es como desmantelamos los cárteles al más alto nivel de cooperación global”, subrayó.