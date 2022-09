Fiscal de Aguascalientes no puede distraer sus funciones con una posible notaría, exige PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega no puede distraer su trabajo con una posible notaría, manifestó el legislador por el PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien exhortó al aún funcionario para que se enfoque en sus actuales labores.

“Preocupante desde el punto de vista que todos debemos estar enfocados ahorita a las problemáticas del país y del estado, siendo una la seguridad pública. Estar en este juego significa tener un nivel de distracción que no le conviene a la sociedad. Tiene derecho si cumple con lo que pide la Constitución, pero en la circunstancia de que es el fiscal del estado, el que debe procurar justicia, pues no me parece pertinente. Debe estar cien por ciento concentrado en el tema”, afirmó.

Titular de la Fiscalía del Estado desde 2018, Figueroa Ortega ha sido mencionado como uno de los posibles elegidos de las fiats notariales que entregaría el gobernador panista Martín Orozco Sandoval, quien a su vez concluirá funciones el próximo 30 de septiembre.

Escobedo Tejada lamentó de paso que la entrega de fiats notariales se mantenga como una situación persistente en los cierres de cada sexenio, añadiendo que también ocurrió al cierre de la gestión del priista Carlos Lozano de la Torre y la del blanquiazul Luis Armando Reynoso Femat.

“No sé porqué lo dejan al final de los sexenios, pero es recurrente. Lo vimos en la administración pasada y en la antepasada. Deben establecerse mayores criterios de transparencia y de meritocracia, pues es una constante que siempre sean a personas cercanas al gobernador en turno”, remarcó el perredista.