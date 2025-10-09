Firman Israel y Hamas alto el fuego y acuerdan intercambio de rehenes

Redacción

Israel y el grupo militante palestino Hamas firmaron este jueves un acuerdo que pone fin a dos años de combates en Gaza, marcando el inicio de un alto el fuego permanente, informó Khalil Al-Hayya, líder de Hamas en el exilio. “Hoy declaramos el fin del conflicto y el inicio de un alto el fuego permanente”, dijo, asegurando que mediadores y Estados Unidos garantizaron que “la guerra ha terminado completamente”.

El acuerdo establece que Israel cesará parcialmente sus operaciones en Gaza y que Hamas liberará a los 48 rehenes capturados durante el ataque que desató la guerra, a cambio de la entrega de prisioneros palestinos en poder de Israel. La Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump confía en que el acuerdo conduzca a una “paz duradera”.

Se prevé que Hamas libere a los 20 rehenes sobrevivientes de manera simultánea, 72 horas después de que entre en vigor el alto el fuego. Además, se abrirá un paso fronterizo clave con Egipto y Israel liberará a 250 palestinos condenados a largas penas, así como a otros 1,700 detenidos desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023.

Al-Hayya, quien sobrevivió hace un mes a un intento de asesinato de Israel en Qatar, destacó que el acuerdo contempla también la liberación de todas las mujeres y niños palestinos encarcelados en Israel, consolidando una tregua que podría redefinir la estabilidad en Gaza y la región.