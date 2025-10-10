Firma Leo Montañez convenio para impulsar el reúso del agua tratada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal Leo Montañez, firmó un convenio de colaboración con Grupo Terranza, a través del cual se construyó en la zona poniente de la ciudad una línea morada, para impulsar el reúso y aprovechamiento del agua tratada.

Leo Montañez reconoció esta estrategia como futurista, la cual significa un paso importante hacia la sostenibilidad ambiental. Dijo que con esto, se reafirma el compromiso de fortalecer la infraestructura hídrica del municipio y promover prácticas responsables entre los distintos sectores de la sociedad.

A su vez, el director de Grupo Terranza, Sergio González López, destacó que este proyecto, que significó una inversion de 11 millones de pesos, fomentará la reutilización del agua y reducirá la demanda de agua potable para otras actividades.

El titular del Consejo Ciudadano de MIAA, Javier Buenrostro Gándara, enalteció la vision de responsabilidad ambiental y resaltó el proyecto como digno de replicarse en otros desarrollos.

El director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), Jesús Vallín Contreras, explicó que se construyó la línea morada con una extensión de 3.5 kilómetros lineales, desde la planta de tratamiento de aguas residuales La Querencia hacia diversos condominios.

Finalmente, el titular de la Unidad de Saneamiento y Calidad del Agua de MIAA, Jorge Hernández Sánchez, mencionó que se regarán más de 7.4 hectáreas de áreas verdes ubicadas en el camellón de las avenidas Guadalupe González y Abelardo L. Rodríguez, además de los condominios Vista Castellana, Vista Florencia, Vista San Isidro, Vista Cibeles, Vista Piamonte y Vista Pontevedra.