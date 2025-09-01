Finanzas a favor de que Airbnb pague impuestos en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alfredo Cervantes García, secretario de Finanzas del gobierno estatal, se mostró a favor de que plataformas electrónicas que ofertan servicios de hospedaje empiecen a pagar impuestos; aunque señaló que ello vendría desde un acuerdo a nivel federal.

“Los diferentes secretarios de finanzas del país hemos tenido reuniones con la Secretaría de Hacienda y hay un proyecto donde se está buscando regularizar todo lo que son plataformas como Airbnb y similares, se está buscando el apoyo desde Hacienda para normarlo y pasen esos recursos. Qué bueno que exista la competencia, pero que paguen todos parejos”, subrayó

– ¿El estado pudiera acceder a un tipo de impuestos por Airbnb?

– Sí, como se cobra la parte del hospedaje.

Cervantes García abundó que el impuesto correspondiente a industria hotelera se incrementó alrededor de un 3%, sobre lo cual consideró factible que esta propuesta pudiera concretarse a corto plazo.

La propuesta de aplicar gravámenes a Airbnb fue anunciada el mes pasado por Mauricio González, secretario de Turismo, y ha sido respaldada por la Asociación de Hoteles y Moteles.