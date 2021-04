Filtran video de Enrique Guzmán besando a Alejandra Guzmán en la boca

Redacción

Ciudad de México.-Mal y de malas Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán sigue envuelto en controversia, luego de que Frida Sofía asegurara que el padre de Alejandra Guzmán –su abuelo– abusó de ella cuando era una niña. Después de que se anunciara que se emprenderían acciones legales en su contra, ahora salió a la luz un polémico video en el que aparece el rockero besando a Alejandra Guzmán en la boca en pleno concierto. El hecho causó revuelo en redes sociales y desató un cúmulo de críticas en su contra. © Proporcionado por Milenio Redes critican a Enrique Guzmán por besar a Alejandra Guzmán; filtran video. (Captura)

Fue en el programa de De Primera Mano en donde se mostró el incómodo momento en el que el cantante Enrique Guzmán besó en la boca a Alejandra Guzmán en pleno concierto. El acto de inmediato causó reacciones negativas, pues tacharon el acto como algo inapropiado.

“Hablando del lenguaje corporal queremos presentarle imágenes de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán durante un concierto, prometo que no voy a decir nada. Las miradas de padre a hija…”, indicó Gustavo Adolfo Infante para presentar el polémico clip.

En el video se ve al ex esposo de Silvia Pinal muy de cerca al rostro de Alejandra Guzmán, pues estaban cantando en un concierto. Todo marchaba bien hasta que Enrique Guzmán la besó en la boca y ella respondió la muestra de afecto.

“Uf, yo no voy a opinar, porque cada quien saluda a sus hijos o papás como deseen, pero me parece raro”, reaccionó Gustavo Adolfo Infante.

El incómodo momento causó controversia con múltiples comentarios negativos en su contra. Tacharon de inadecuado su comportamiento, aunque también hubo quienes dijeron que algunas familias así se saludan.

“Padre e hija se pierden el respeto Yo pienso que quizá Enrique Guzmán quiso programar a Frida de la misma forma que programo a Alejandra pero no lo consiguió”; “Wakala !!! Este Sr. Si que está enfermo y Alejandra que lo permito”; “Fue una bendición que Alejandra mantuviera lejos de la “familia” a Frida”; “Si antes dudaba de Frida, con este video ya no tengo ni una duda de su palabra…te creo Frida”; “No sé por qué pero sospecho que si Alejandra besa a su padre así y le parece normal, se me hace que también le decía a Frida que lo besara en la boca siendo “normal” que triste situación”, se lee en las reacciones.