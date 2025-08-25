Filtran supuestos audios de Nodal coqueteando con una fan

Redacción

Ciudad de México.-Christian Nodal está de nuevo en el ojo del huracán. En medio de la polémica por su relación con Ángela Aguilar, resurgieron capturas y grabaciones de pantalla de una supuesta conversación privada entre el cantante y una fan, ocurrida en 2020.

El contenido fue revelado por el youtuber Mauricio Riveroll, quien aseguró que el material le llegó por medio de la red social X, antes conocida como Twitter.Play Video

Esta información aparece justo cuando Nodal intenta explicar cómo empezó su historia con Ángela, y muchos consideran que lo que dice no coincide con lo que muestran las nuevas evidencias.

Filtran supuestos audios de Nodal con fan

Las fechas de los mensajes dan a entender que existía una interacción personal entre él y esta seguidora en una etapa en la que todavía no era pareja oficial de Belinda, pero tampoco estaba completamente desligado de otras relaciones anteriores.

Lo que más llamó la atención del contenido filtrado fue que las conversaciones coinciden con el momento en que se grababa el programa La Voz, donde Nodal y Belinda se conocieron y empezaron su romance.

En una parte del video, el cantante incluso hace referencia a lo complicado que era coincidir por temas de trabajo, especialmente debido a su participación en ese reality show.

¿Es real el material filtrado de Nodal?

En los últimos años, Christian Nodal ha sido víctima de rumores que lo vinculan con distintas mujeres o situaciones comprometedoras.

Incluso ha enfrentado acusaciones en las que se ha utilizado inteligencia artificial para manipular audios o imágenes que afectan su reputación. No obstante, en esta ocasión, el propio Riveroll aclaró que el contenido recibido no parece ser falso.

“Como siempre les he dicho en mis noticieros, es diferente que te compartan una captura de pantalla de una conversación, que es muy fácil de ‘fakear’, falsificar, pero una grabación de pantalla, donde se escuchan notas de voz de la persona, está muy complicado a pesar de que de ahora existe la IA. Cuando es IA se nota”, sostuvo.

La polémica entrevista de Nodal

Lo que debía ser una entrevista para aclarar las dudas, terminó generando más críticas hacia el cantante.

En su conversación con Adela Micha, Nodal trató de desmentir que su relación con Ángela Aguilar hubiera comenzado cuando aún estaba con Cazzu, madre de su hija. Sin embargo, varios seguidores no quedaron convencidos con sus palabras.

El problema principal fueron las incongruencias en las fechas. Además, Christian Nodal fue señalado por algunas declaraciones en las que parece justificarse por su historial amoroso.

“Yo nací con un problema más cabr… que ser mujeriego. Mira, la gente dice que yo soy mujeriego… Yo no creo que eso sea un problema. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”.

A partir de esa entrevista, muchas personas comenzaron a criticar al cantante por decir que Cazzu estaba de acuerdo con que él buscara una relación que le ofreciera estabilidad emocional.

Además, ha sido criticado por cómo inició su relación con Ángela Aguilar al poco tiempo de terminar con Cazzu.

