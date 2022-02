Filtran fotos de autopsia de Octavio Ocaña

Redacción

Ciudad de México.-Autoridades filtran fotos de autopsia.

Desde que nos enteramos de lo que sucedió con Octavio Ocaña el famoso actor de la serie de TV “Vecinos“, quien interpretaba al famoso ‘Benito Rivers’ y que perdió la vida en una persecución por la propia policía, muchos usuarios interpretando que ellos fueron los que se la arrebataron.

Sin embargo los reportes oficiales de la Fiscalía General indicaron lo contrario, que el joven había sido quien por su propia mano se había impactado, algo que generó total frustración entre los internautas y por supuesto también en la familia y la prometida del famoso.

Después de ese día han surgido videos y cada vez más información sobre lo sucedido, sin embargo, no todo lo que ha surgido ha sido positivo y en estos momentos se encuentra circulando unas imágenes de Octavio en la plancha de autopsia en la que fue examinado por las autoridades, los internautas preguntándose cómo es que estas imágenes salieron a la luz y quien fue la persona encargada de qué fuera así, algo que consideran totalmente reprobable y que incluso es considerado como una de las mayores falta de respeto hacia una familia y hace una persona que haya perdido la vida.

En las imágenes que circulan por las redes sociales se puede leer como los comentarios los usuarios piden a gritos que por favor ya lo dejen descansar en paz, el joven ya tiene más de una semana que perdió la vida y hasta el momento continúan intentando manchar su nombre de alguna manera.

Así como también han surgido otros videos en donde pudimos verlo inhalando sustancias, un polvo blanco, así como también uno en el que aparece accionando y jalando del gatillo con la mano derecha, una situación que muchos consideraban imposible pues se aseguraba que era zurdo.

Octavio Ocaña cuando era un pequeño actor infantil.

No cabe duda que los personajes encargados de estar publicando esos videos y las fotos de el actor sobre la plancha de metal no se han tocado el corazón en ningún segundo para hacer estas publicaciones por lo que la indignación, la tristeza, el enojo y por supuesto todas esas emociones que esta situación está generando en los usuarios de las redes sociales es algo que no se puede contener y con justa razón han tenido que expresar su descontento.

Hasta el momento no se sabe exactamente quién fue el encargado de filtrar dicha información y tampoco hemos podido saber exactamente qué es lo que la familia ha dicho al respecto, ya los hemos escuchado asegurar que ellos llegarán hasta las últimas consecuencias con todo este caso, que buscarán justicia y que no pararán de luchar para encontrarla.

Por supuesto que nada de esto puede asegurar lo que pasó o justificarlo, las cosas todavía no son al 100% claras y seguiremos al pendiente del caso para compartir contigo lo más importante y en caso de que se llegue a alguna resolución o la justicia que su familia, amigos y usuarios exigen.

Con información de Show