Filtran carta de Dani Alves para su ex

Redacción

España.- Se filtró la carta que Dani Alves habría enviado desde prisión a su esposa, luego que Joana Sanz anunció públicamente su separación del futbolista.

Cabe recordar que el brasileño continúa privado de su libertad a la espera del juicio por la causa por abuso sexual que se conoció hace dos meses; debido a que se lo acusa de violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

Dicha noticia se conoció a mediados de enero y sorprendió al mundo del fútbol; pues el lateral, que formó parte de la convocatoria de Brasil en el Mundial 2022, fue acusado de violación; hecho que habría ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona a fines del año pasado.

A raíz de la prisión preventiva que le dictaron al exjugador del Barcelona, por riesgo de fuga y sus declaraciones contradictorias, lógicamente su vida cambió; más allá de su adaptación en la cárcel de Brians 2 y su relación con otros reclusos, el vínculo con quien era su pareja se vio afectado.

Inicialmente, Joana Sanz mostró apoyo total a su entonces marido y aseguró que las acusaciones eran falsas; no obstante, con el avance de la causa y después que de Alves admitió haber tenido relaciones sexuales con la joven que lo acusó, Sanz cambió su posición.

Y si bien afirmó que todavía cree en la inocencia del futbolista y que no lo dejará solo en el proceso judicial, mediante un posteo en Instagram reveló que se separaron; ante lo cual el brasileño le habría contestado con una carta.

Fue en el programa Y ahora Sonsoles de la cadena española Antena 3, que se leyó la carta, que fue escrita a mano, y que inicia así: “Mi querida Joana. Fueron casi ocho años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuo. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placentero. Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común”.

Ahí mismo lamentó el fin del vínculo amoroso y remarcó su inocencia: “En estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte. Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida”.

Finalmente, volvió a referirse a su situación judicial y enfatizó en que logrará mostrar su inocencia cuando culmine la investigación y el juicio, mencionando que “Lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero”.

Ello luego que hace unos días, la expareja del futbolista brasileño compartió en Instagram una foto de la carta que escribió a mano en su diario íntimo, donde valoró la personalidad del futbolista mientras estuvo junto a ella y dijo que seguiría acompañándolo, pero sin continuar la relación amorosa.

*Con información de Yahoo!Sports