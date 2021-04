Filtran audio de Isabel Arvide amenazando a empleados del Consulado en Estambul

Redacción

Ciudad de México.-Escándalo con diplomática mexicana.

Isabel Arvide Limón, cónsul de México en Estambul, es acusada de presunto acoso laboral a su equipo, esto luego de que se filtraran unos audios en el que se aprecia discusiones entre Arvide y trabajadores del Consulado. En el trabajo periodístico de Pablo Castorena obtenido por fuentes de Político MX se aprecian comentarios de la funcionaria como: “van a hacer lo que yo diga… Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo”, o también: “no me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación”.

¿Qué se dijo? En uno de los audios se parecía una discusión entre la cónsul y una asistente administrativa:

-“Esa es la orden, ese es tu trabajo y vas a hacer lo que yo diga”, dice Arvide, a lo que una trabajadora responde:

-“Sí pero en mi contrato, mi trabajo no es…”

La cónsul interrumpe cuestionando:”¿Qué dice tu contrato, trailo, qué dice tu contrato?”

-“Asistente administrativo”

-”Pues, ahora el asistente administrativo está en la puerta”

-“Sí que lo pongan escrito”

“Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, finaliza Arvide.

¿Por qué importa? El reportero señala que debido al hostigamiento, el asistente administrativo pidió que se especificará por escrito las actividades a realizar, acción que molestó a la cónsul.

Audio. En otra grabación Arvide Limón señala que como en el contrato dice que solamente se trabaja hasta las 5 de la tarde, por lo que pidió comprar un reloj checador para aquellos que lleguen 9:15 horas, se le descuenta la mañana además de otras acciones:

“No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haces favor de venir decentemente… ¿Queda claro? Mi baño no lo utilizan por favor”.

Contexto: En julio de 2020, la también periodista Isabel Arvide fue nombrada como cónsul de México en Estambul en Turquía, sin embargo, su nuevo cargo causó polémica debido a que no cuenta con ninguna experiencia diplomática, así como por su aparecia en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar publicidad del gobierno.

Arvide responde a audio

Pocas horas después Isabel Arvide Limón justificó los audios señalando que las personas que se escuchan en este material se negaban a trabajar, llegaban tarde, no respondian y se encerraba “por horas en la cocina”, lo cual afirmó lo notificó oficialmente con 23 escritos.

Añadió que no podía correr a nadie debido a que la “legislación turca prohíbe despidos en este tiempo de pandemia. En una serie de tuits explicó los cuestionamientos de algunos usuarios como lo era la vestimenta a lo que ella indicó que “iban vestidos en fachas, entraban a mi baño y lo ensuciaban, llegaban tarde, no me respondían, no querían trabajar. Yo llego temprano y trabajo hasta tarde”.