Filadelfia mantiene paso invicto en semana 3 de NFL

Redacción

Las Águilas de Filadelfia, campeón vigente de la NFL, mantiene el paso invicto luego de tres semanas en el actual certamen, luego que este domingo se impuso como local sobre Carneros de Los Angeles por 33-26

Filadelfia estuvo cerca de perder su imbatibilidad, luego que en el último minuto, Rams tuvo un gol de campo para dejar en el terreno al campeón, Pero Jordan Davis detuvo la patada y no conforme con ello, recuperó el ovoide para subirse a la motocicleta y escaparse 61 yardas hasta la zona de anotación y sentenciar el juego.

Por su parte, los 49ers de San Francisco también mantienen el invicto tras imponerse con ajustado 16-15 a los Cardenales de Arizona. Mientras que los Acereros de Pittsburgh doblegaron 21-14 a los New England Patriots, en juego donde el mariscal de campo Aaron Rodgers llegó a 509 pases de anotación y rebasó a Brett Favre en el cuarto lugar de las posiciones históricas.

Además, los Cargadores superaron 23-20 a Broncos de Denver, Seattle ganó 44-13 a Nueva Orleans y los Osos de Chicago le pasaron por encima a Vaqueros de Dallas 31-14.

Foto: X.