Fija Congreso periodo extraordinario de sesiones para jueves 21

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La mesa directiva de la diputación permanente avaló la apertura de un periodo extraordinario de sesiones, que fue agendado para celebrarse el próximo jueves 21 del mes en curso.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de las legisladoras Mirna Medina Ruvalcaba, Ma Guadalupe Mendoza Esparza, así como la priista Lucía de León Ursúa, además de Rodrigo González Mireles, representante de Morena.

Este periodo dará entrada para la declaración de recinto legislativo a la Sala de Conciertos del complejo local Tres Centurias, donde se tiene previsto la toma de protesta de jueces y magistrados del Poder Judicial que resultaron electos durante la pasada votación del 1 de junio.

La toma de protesta correspondiente del relevo del Poder Judicial se tiene agendada para el próximo viernes 29.

Este será el quinto periodo extraordinario de sesiones en la actual Legislatura del Estado que arrancó funciones durante septiembre del año pasado.