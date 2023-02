Figura de la natación enfrenta a Ana Guevara por retiro de apoyos

Redacción

Ciudad de México.-Luego de los audios que difundió la revista Proceso en los que se ventila una parte de la reunión que sostuvieron Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), con los atletas de disciplinas acuáticas para anunciarles el retiro de sus apoyos económicos, se escuchan las voces de algunos de los deportistas fijando su postura ante estos hechos.

Una de ellas es la de Nuria Diosdado, seleccionada nacional de Natación Artística durante 17 años y figura de esta disciplina, quien al tomar la palabra les dice a los dirigentes que los más afectados con la decisión de retirarles becas, apoyos y sueldos de entrenadores, son los deportistas.

Además, afirma no comprender por qué los mandan a negociar con el Comité Olímpico Mexicano para que este a su vez ayude a que desaparezca al llamado Comité Estabilizador que designó la Federación Internacional de Natación (FINA) para manejar los deportes acuáticos, luego de que Todorov fue desconocido.

“Obviamente me encuentro pues, sacada de onda, ¿no? con la decisión, entiendo que como lo dices (Ana Guevara) fue algo difícil, me apena mucho que se haya llegado a esta decisión porque evidentemente los que salimos raspados somos nosotros, por lo menos yo hablando de mi deporte este es un año muy importante, estamos a nada de clasificar a los Juegos Olímpicos, desde Atlanta 1996 que no se logra ese objetivo…

”Pero qué pasa si el Comité Olímpico no responde, ¿su postura sería igual, se acabó, todo sigue igual? Yo entiendo la parte legal de que la Conade rige el deporte mexicano y nosotros nos debemos a ustedes, a sus decisiones, pero a nivel internacional sí es el Comité Olímpico”, dijo Diosdado en una primera instancia.

Posteriormente, la capitana de la Selección Mexicana de Natación Artística le reprocha a Todorov, desconocido por la FINA por malos manejos, y vinculado a proceso en septiembre de 2021 por su posible responsabilidad en el delito de peculado, según informó la Fiscalía General de la República en su momento, su ausencia de tres años.

“Entiendo que hay una desinformación, que a la FINA no le ha interesado venir y sentarse con ustedes que de cierta forma son los que nos rigen al deporte, pero a nivel internacional, espero no ser pesimista, pero parece que si no han tenido una respuesta positiva, qué pasa si la siguen sin tener. Teníamos tres años sin verte, Kiril, y también perdón que lo diga pero dices ‘hagamos equipo’, cuando tú has sido el primero que no te has manifestado con nosotros…

“Creo que se nos está dejando a los atletas y a los entrenadores como ‘vayan, aboguen, hagan algo’, cuando tú tampoco has estado con nosotros. No estamos nosotros para culparte o no, toda mi vida en la selección (de natación artística) has sido el presidente de la Federación, pero hace tres años que no te veía, hace tres años que no sé de ti… Si tú dices ‘hagamos equipo’, pues tú hubieras empezado, tú eres el líder de esta Federación”, añadió Nuria en alusión directa al exdirigente de la FMN.

RESPUESTA DE TODOROV

De acuerdo con los audios revelados por Proceso, Kiril Todorov toma la palabra tras la intervención de Nuria Diosdado y le recuerda un problema de dopaje que enfrentó en 2010, al tiempo de asegurar ante los atletas que ha velado por sus intereses en todo momento.

“Les voy a platicar un poquito qué es lo que estuve haciendo este último par de días: checando puntualmente con todo lo que están pidiendo por parte de la Fiscalía, gastos de cada una de las disciplinas de los años,2016-2020, 2009-215, etc, etc. En estos gastos vienen muchos en nombre de Nuria Diosdado, gastos de cuando fue el positivo del dopaje, que fue falso afortunadamente, en fin… –‘a mí no me pagaron nada’, replicó la atleta–. Déjame terminar, si ustedes piensan… Lo que tú no sabes es que pagamos consultorías de abogados para ver cómo se enfrentaba el tema, a ti no te pagamos nada.

“El tema es que cuando ustedes piensan que no se les ha atendido, yo lo que les pido me entiendan es que todo el tiempo ha estado en atenderlos a ustedes y en defender a la FMN, no se confundan pensando que me he estado defendiendo solamente de manera personal.

“Si yo no hubiese sido presidente de la FMN, obviamente por lógica secuencial no tuviera la situación que tengo hoy en día, entonces al haber sido presidente de la FMN, poco o mucho, ojalá ya con el tiempo se verá, he hecho algo positivo por ustedes y las he y los he defendido en momentos complicados en más de una ocasión y ha sido un constante, constante trabajo de conciliación, de búsqueda del bien común por encima del interés particular”, señaló el directivo desconocido por la FINA.

