Figura Aguascalientes entre entidades con menos precipitaciones pluviales en el año

Clima

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) colocó a nuestro estado, entre las entidades con menos captación de agua pluvial en el año 2025.

Al momento la entidad apenas si acumula 9.5 milímetros captados, mismos que se registraron durante el mes de enero.

Solo por debajo de Aguascalientes está Baja California Norte (8.5), Baja California Sur (1.2), Coahuila (5.4), Jalisco (8.2) y Sonora (2.5) milímetros de precipitaciones.

Durante los meses de febrero y marzo a punto de fenecer no se han presentado lluvias en estado quien nuevamente se encuentra en una fase de sequía.

El contexto nacional no se viven condiciones mejores y la captación que se tenía era de 32.1 milímetros a la espera del reporte de las lluvias que azotaron a Tamaulipas.

De acuerdo a los pronósticos que se tienen, 2025 no sería un año tan llovedor como 2024 en que se captaron 600 milímetros.