FIFA presenta ambiciosas iniciativas, nuevos torneos y avances tecnológicos

El congreso anual de la FIFA ha concluido con una serie de promesas por parte del presidente Gianni Infantino, que buscan transformar el panorama del fútbol mundial. Infantino dio a conocer varios proyectos que impactarán al fútbol.

Infantino anunció que el nuevo Mundial de Clubes contará con la participación de 32 equipos, los mejores del planeta, y se celebrará en Estados Unidos. “Es un sueño para todos los que aman el fútbol”, expresó el presidente. Además, la Copa Intercontinental será revitalizada, otorgando al campeón de la Champions League un lugar en la final, lo que promete aumentar el interés y la competitividad del torneo.

En 2026 se lanzará el Mundial de Clubes Femenino con 16 equipos participantes. Paralelamente, se celebrará un Mundial Sub 17 cada año, asegurando que ninguna niña se quede sin la oportunidad de participar en un Mundial. Esta expansión subraya el compromiso de la FIFA con el desarrollo del fútbol femenino.

El Mundial Sub 17 se disputará anualmente con 48 selecciones, mientras que el Mundial Sub 20 se celebrará cada dos años con 24 equipos. Infantino también mencionó la posibilidad de un Mundial Sub 15 o un festival global que incluya a todas las selecciones juveniles, tanto masculinas como femeninas, promoviendo así el fútbol desde edades tempranas.

El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, será un evento sin precedentes con 48 selecciones y 104 partidos, comparables a “104 Superbowls” según Infantino. Esta iniciativa busca llevar la emoción del fútbol a nuevas alturas en un país donde el fútbol americano es el deporte rey.

La FIFA establecerá 75 academias de formación alrededor del mundo, fomentando el talento desde la base. Además, se organizarán torneos de leyendas en diversos países, con la posibilidad de celebrar un Mundial de leyendas en el futuro, brindando a los aficionados la oportunidad de ver a sus ídolos de antaño en acción nuevamente.

Infantino destacó los avances en la tecnología del VAR, con una versión más asequible y simplificada que ya está en prueba. Este nuevo sistema utilizará menos cámaras y no requerirá oficiales de partido, permitiendo a los entrenadores solicitar la revisión del VAR en dos ocasiones durante el partido. Si la decisión inicial se cambia, la solicitud no se pierde, manteniendo así dos oportunidades disponibles.

Finalmente, Infantino anunció el desarrollo de un nuevo juego electrónico de fútbol, prometiendo que será “lo mejor” en el ámbito de los videojuegos deportivos, en línea con la excelencia que la FIFA aspira en todas sus iniciativas.