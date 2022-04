FIFA podría expulsar a Ecuador de Qatar 2022 y Chile tomaría su lugar

Redacción

Suiza.-En el núcleo del Mundial de Qatar 2022 está estallando otro mega escándalo, pues ahora la Selección de Ecuador podría quedar fuera de la competencia debido a una alineación indebida, donde los primeros reportes indican que Chile tomaría su lugar.

Pese a que aún resta un duelo de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, recordando que el Brasil vs Argentina se jugará en unos meses, los 4 lugares y medio ya se han definido, pero la virtual expulsión de Ecuador movería todo.

De acuerdo a reportes de medios internacionales, después de un juicio muy largo se determinó que Byron Castillo, quien hasta hace unos días era reconocido como ecuatoriano, nació oficialmente en Colombia y no en dicho país, por lo que al haber jugado las eliminatorias de Conmebol hay un problema.

A Conmebol y la FIFA habría llegado una queja argumentando que un futbolista jugó ilegalmente con una selección que no le corresponde, por lo que piden que se haga un reajuste de puntos y se determinen bien los lugares para Qatar 2022.

Byron Castillo disputó 8 partidos rumbo a Qatar 2022: dos ante Chile y Paraguay y uno contra Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina, por lo que quieren que Ecuador pierda estos 8 encuentros y la tabla quedaría así.

1.- Brasil 45 puntos

2.- Argentina 41 puntos

3.- Uruguay 28 puntos

4.- Chile 24 puntos

5.- Perú 24 puntos (repechaje)

6.- Colombia 23 puntos

7.- Paraguay 19 puntos

8.- Bolivia 18 puntos

9.- Venezuela 13 puntos

10.- Ecuador 12 puntos

Es por este motivo que la Selección de Chile sería quien tome el lugar de Ecuador en Qatar 2022 aunque ojo, se sabe que FIFA, Conmebol e incluso hasta el TAS tendrán que iniciar una investigación y dar una resolución lo antes posible, pues las distintas selecciones deben iniciar su preparación.

Everyone is talking about Byron Castillo and him not being Ecuadorian BUT if we look at the birth certificate that is being shown it’s not even his name! His name is Byron David, not Bayron Javier. Also he was born in 1998, this says 1995. pic.twitter.com/YzFnL1BSPn— Diego Montalvan (@DMontalvan) April 26, 2022