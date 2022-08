FIFA anuncia cuándo estará el trofeo del Mundial en México

Redacción

Ciudad de México.-El trofeo que levantará el capitán del equipo campeón el próximo 18 de diciembre en la Final del Mundial tendrá una escala en México, según anunció la FIFA este miércoles.

La gira que hará la “copa” del mundo pasará por los 32 países clasificados a Qatar 2022 y en nuestro país estará entre el 15 y 20 de octubre, procedente de Inglaterra y antes de viajar a Brasil, en un recorrido que inició esta semana en Corea del Sur y que terminará en Doha, Qatar, el 14 de noviembre, seis días antes de la Inauguración del Mundial.

La FIFA no detalló las ciudades mexicanas en las que estará el trofeo, el cual pasará por primera vez en la historia por todos los países que disputarán la próxima Copa del Mundo. Previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, el Trophy Tour en México se realizó en la capital del país, los días 14 y 15 de abril de aquel año, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.PUBLICIDAD

De hecho, en esta gira que ya está en su segunda etapa, el trofeo pasará por 51 países y territorios, con la idea de que antes del 2030 llegue a las 211 federaciones miembro de FIFA.

La primera parte de la gira comenzó en mayo pasado en Dubai, donde se realizó un evento con Kaká e Iker Casillas. En esta ocasión, la segunda parte inició en Corea del Sur, mientras que en simultáneo la FIFA organizó un acto en Zurich, Suiza, sede de sus oficinas centrales, con el campeón del mundo en Corea-Japón 2002, Gilberto Silva.

“El impulso de la Gira del Trofeo seguirá yendo a más al visitar por primera vez todas las naciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA, donde los hinchas de todas las edades podrán disfrutar de un anticipo de la emoción que nos espera”, dijo el director de Operaciones de la Copa del Mundo, Colin Smith.x

ICYMI: The FIFA World Cup trophy arrived in Seoul on Wednesday as part of its global tour ahead of the 2022 tournament that kicks off in Qatar in November. The trophy was displayed at The Hyundai Seoul in Yeouido, western Seoul. https://t.co/wG7eyIDTnz— The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 24, 2022