Fiestas Patrias llegan a todos los rincones de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-Con música, color y tradiciones que encienden el orgullo de ser mexicanos, las Fiestas Patrias llegaron a cada delegación de Jesús María con el festival Patria Viva, que organiza el Gobierno municipal encabezado por el alcalde César Medina.

El 12 de septiembre la alegría, la fiesta y folclore  llegó a Margaritas y Paseos; este 13 a San Antonio de los Horcones y Maravillas; el día 14 a la Plaza Principal de Venadero y el 15 a Valladolid para cerrar con broche de oro en la cabecera municipal.

Las familias han recibido con entusiasmo este recorrido festivo que lleva actividades culturales y espacios de esparcimiento, convirtiendo cada delegación en un punto de encuentro para celebrar el amor a México.