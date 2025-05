Fiestas de mayo en Calvillo presenta a Cellossollec Ensamble.

Redacción

Calvillo, Ags.-Hoy sábado 31 de mayo disfruta un viaje musical a través de las cuerdas de Cellossollec Ensamble.

Deleita tus oídos con el repertorio musical que presentarán en nuestro Pueblo Mágico, desde las piezas de Shostakóvich, destacado compositor ruso y director de orquesta, pasando por los temas de programas como La Pantera Rosa, Los Simpson y Juegos de Tronos, culminando con Rolling in the Deep de Adele, Viva la Vida de Coldplay, Eleanor Rigby de The Beatles y Nothing Else Matters de Metallica.

⏰ 9:00 p.m.

📍Teatro del Pueblo

