FGR ratificará solicitud de desafuero contra Gobernador de Tamaulipas

Ciudad de México.-Van con todo contra el Gobernador de Tamaulipas.

La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificará hasta mañana ante la Cámara de Diputados su solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, "lavado" de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Aun cuando la ratificación de la solicitud estaba prevista para el mediodía de hoy, el plazo para ese efecto vence este viernes y la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro espera que los representantes del Ministerio Público se presenten alrededor de las 10:00 horas.

Una vez ratificado, el recurso sería turnado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para determinar si inicia o no el proceso de desafuero.

El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ancelmo Mauro Jiménez, presentó el pasado martes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca.

El gobernador denunció, sin embargo, una persecución política en su contra desde Palacio Nacional y pidió por ello a la Cámara de Diputados desechar la solicitud de desafuero presentada en su contra.

“Estas denuncias que hoy en día se están presentando en la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad; son producto de una persecución política, dadas directamente de Palacio de Nacional (…); si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal”, acusó García Cabeza de Vaca.