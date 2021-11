FGR pedirá prisión preventiva para Ricardo Anaya

Redacción

Ciudad de México.- Este lunes se llevará a cabo la audiencia para imputar a Ricardo Anaya como presunto responsable de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si acude, la FGR solicitará la prisión preventiva, y si no va, se solicitará la orden de captura y se convertirá en un prófugo de la justicia.

Una de las condiciones del togado Marco Antonio Tapia Fuerte para que se lleve a cabo la comparecencia es que Anaya debe estar presente en el juzgado con sede en el Reclusorio Norte, pues hace tres meses dio a conocer que se exiliaría.

Anaya enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para aprobar la reforma energética.

La Fiscalía investiga también a los ex legisladores blanquiazules Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y al ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al todavía mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Con información de La Jornadar