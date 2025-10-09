FGR logra vinculación a proceso para Antonio en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, obtuvo de un juez de Control, vinculación a proceso en contra de Antonio “R”, por su probable responsabilidad en la participación en un delito contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Los hechos se registraron cuando oficiales de la Policía Estatal realizaban labores de patrullaje, vigilancia y prevención del delito y observaron a una persona que escandalizaba en la vía pública, por lo que fue detenido.

En la intervención, los elementos le aseguraron una bolsa de plástico con aproximadamente 72 gramos y. cinco miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Por lo anterior, la agente del Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba necesarios y el juez de Control dictaminó la vinculación a proceso en contra de Antonio “R”, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en sus instalaciones ubicadas en la calle José Antonio S/N, Manzana 2, Lote. 16-A, Fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, Código Postal 20240 o de forma anónima llamando al 449 910 6920 o en el correo vua.aguascalientes.fgr.org.mx