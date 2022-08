FGR investiga a Enrique Peña por presuntos actos de corrupción

Redacción

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto por al menos tres casos de presuntos actos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incluso de carácter electoral, entre otros.

En un comunicado, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, detalló que la carpeta de investigación por “diversas denuncias” en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales, los avances “permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

El segundo caso corresponde a la denuncia dada a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a un posible lavado de dinero por “transferencias internacionales ilegales”, lo cual, explicó la FGR, requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, “mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

La tercera carpeta de investigación en contra del ex presidente Peña Nieto es por el delito de enriquecimiento ilícito, y aunque no detalló el caso en particular, la FGR aclaró que “los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”. “Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, concluyó.

Con información de Milenio