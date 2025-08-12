FGR apelará liberación de Israel Vallarta

Redacción

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial que otorgó la libertad a Israel Vallarta, acusado de presuntamente integrar la banda de secuestradores Los Zodiaco y quien pasó dos décadas en prisión sin sentencia.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gertz Manero subrayó que, más allá del montaje televisado en 2005 —atribuido al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna—, existen seis víctimas de secuestro que exigen justicia.

“Ese secuestro ocurrió antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, afirmó. “Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Procederemos con la apelación para garantizar su derecho a la reparación del daño”.

La semana pasada, la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, dictó sentencia absolutoria, al considerar que no se acreditó la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.