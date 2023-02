FGE no se dejará amedrentar por mantas o vídeos de grupos delictivos: Figueroa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General de Aguascalientes continuará con su trabajo, ‘independientemente de que aparezcan mantas o aparezcan videos señalando’, sentenció tajante el titular de la dependencia Jesús Figueroa Ortega, al referirse a las presuntas narcomantas que en días pasados fueron colgadas en la capital, además del vídeo que circuló en redes sociales donde un grupo delictivo confirmaba su presencia en el estado.

Sobre los señalamientos a elementos de la dependencia el Fiscal General, comentó ‘nosotros estamos trabajando el hecho de que se señalen ahí a algunos elementos de la Policía Ministerial fue motivo para abrir una investigación del Órgano Interno de Control, y pues bueno evidentemente no esperamos alguna denuncia de algún ciudadano, pero si nos gustaría que también estos grupos si dicen tener esa información pues que demuestren que se realizaron actos de corrupción’.

Apuntando en este tenor ‘nosotros como institución lo tomamos en serio pero también con las reservas bajo el esquema de que no dan la cara, no me dicen quien es la persona e insisto por otro lado ellos se ostentan como un grupo delictivo, nosotros sabemos quienes son, ese grupo delictivo, en el aspecto de vamos a seguir combatiéndolos, no, sabemos a quien representan y nosotros vamos a seguir combatiendo, tenemos el valor para eso y tenemos el valor para seguir trabajando, no nos vamos a detener en los cateos y en todo lo que estamos haciendo’.

Para finalizar reconoció que se encuentran en alerta, ‘por supuesto esto es algo que nosotros ya veníamos detectando, ustedes lo saben lo hemos venido mencionando, no cerramos los ojos, evidentemente hay un interés de estos grupos por tener el control de la venta de narcóticos en el estado y nosotros es lo que tenemos que combatir, si, para nosotros esto es un hecho delictivo, y lo estamos investigando’.

Anticipando incluso ‘ya, hemos recurrido ya a instancias federales para seguir con esta investigación pero que sepan que nosotros no estamos con los brazos cruzados y que los elementos ahí señalados están sujetos a un escrutinio público, yo mismo estoy sujeto a eso, si, yo entiendo el funcionamiento de las instituciones, esto es democracia, que alguien se manifieste de esta manera eso no es democracia, que den la cara, si y que nos digan ‘yo a tal comandante, en tal fecha le dí esto’, pero que den la cara eso sería bueno para poder proceder por que pues bueno si yo saco un video con gente armada y me tapo la cara diciendo que eso hago, pues bueno eso no es tener valor’.