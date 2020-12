FGE no participó en detención de ex mando de la policía municipal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves, el gobernador Martín Orozco Sandoval felicitó a las corporaciones policiacas que participaron en la orden de aprehensión del ex mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Elías Manzur Constantino, quien presuntamente participó en actividades relacionadas al lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Una vez más, las corporaciones policiales han dado un golpe a la delincuencia, demostrando que no existe encubrimiento ni impunidad (…) quiero felicitar a las y los elementos que a través de investigación, coordinación e inteligencia efectuaron este operativo con resultados contundentes”, señaló a través de un video.

En el mismo video, Orozco Sandoval aseguró que en reiteradas ocasiones había externado su preocupación al Ayuntamiento de Aguascalientes sobre el desempeño del ex mando de la policía.

“En esta detención, la SEIDO localizó e incautó armas, drogas, dinero en efectivo, autos, como resultado de su investigación, confirmando las sospechas que en reiteradas ocasiones advertí a la autoridad municipal”.

Previamente, durante la mañana de este martes, cuando se realizó dicha detención en Villas de la Cantera, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jesús Figueroa Ortega, dijo que la dependencia a su cargo no había participado en tal operativo, por lo que desconocían el desarrollo del mismo.

“Nosotros no participamos, no hubo cateos el día de ayer, en Canteras no, desconocemos ese operativo, desconocemos qué corporación policiaca la ejecutó, no podemos dar información de eso”, comentó en rueda de prensa.

Los responsables de ejecutar esta orden de aprehensión fueron los elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quienes además trasladaron a Manzur Constantino a la Delegación Estatal de la FGR.

Elías Manzur Constantino fungió como director de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante el año 2017.