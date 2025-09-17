Festival de Calaveras llevará cultura a todos los municipios y estrenará nuevos foros artísticos

Redacción

Aguascalientes, Ags.– El Festival de Calaveras 2025 llegará con una propuesta cultural más amplia y descentralizada, anunció Alejandro Vázquez Zúñiga, titular del Instituto Cultural de Aguascalientes. En esta edición, las actividades no solo se concentrarán en la capital, sino que también se extenderán a los municipios.

“Queremos sorprender al público. Este año llevaremos espectáculos a distintos rincones del estado y contaremos con una cartelera cultural muy variada”, adelantó el funcionario.

Entre las novedades destaca la apertura de foros en recintos emblemáticos: la Casa de la Cultura albergará un espacio para la danza; el teatro Víctor Sandoval y el Romero serán sede de puestas en escena; la biblioteca Torres Bodet recibirá presentaciones musicales; el Sótano Stallworth tendrá noches de jazz; mientras que la calle Carranza y el jardín de San Marcos se sumarán como escenarios de música y folclor. El Foro del Lago seguirá como sede principal.

Además, se incorporará un foro de música alternativa, con agrupaciones que exploran estilos poco frecuentes en festivales culturales, como norteños, bandas de covers y propuestas emergentes.

El festival también repetirá el Ferial de Calaveras, tras el éxito alcanzado en ediciones pasadas, y la apuesta será fortalecer la participación de artistas locales.

Con esta estrategia, el Instituto Cultural busca diversificar la oferta del festival y consolidarlo como uno de los encuentros artísticos más importantes de México.