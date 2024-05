Festeja gobernadora a las madres 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al encabezar el festejo por el Día de las Madres, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, felicitó a las más de 1,500 madres de familia trabajadoras del gobierno estatal.

Tere Jiménez reconoció la importante labor que realizan en los hogares como guía y ejemplo, pues además de ser trabajadoras desempeñan su papel de madres.

“Estoy muy contenta por festejarles el Día de las Madres, sigamos luchando y entregando el corazón, nuestra fuerza, entusiasmo y esperanza para tener un bonito Aguascalientes. Las quiero felicitar porque no se dan por vencidas porque a diario le demuestran a sus hijos que no se deben dar por vencidos; desde temprano se levantan a trabajar y llegan cansadas a hacer la tarea con sus hijos y aconsejarlos. No olviden que tienen un doble compromiso porque son servidoras públicas, porque son un ejemplo para todas y todos, no solo para sus hijos, por ello quiero que juntas sigamos luchando por un mejor México”, les dijo la gobernadora.

Raquel Soto Orozco, secretaria de administración del Estado, mencionó que es un placer conmemorar a las madres en su día, pues es un merecido homenaje a las madres trabajadoras que a diario se esfuerzan por equilibrar el trabajo y el rol de madres; además les reconoció la capacidad para enfrentarse a cada día siendo mujeres amorosas y profesionales exitosas.

En el evento también estuvieron presentes Norma Guel Saldívar, secretaria de la familia; Mónica Bañuelos Rodarte, directora de Capital Humano y Michelle Olmos, directora general del C5i.