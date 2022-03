Ferrari tiene vetados a Justin Bieber, Floyd Mayweather y a Nicolas Cage por esta razón

Redacción

La automotriz italiana Ferrari no soporta equivocaciones ni señalamientos contra su marca. Y es precisamente por acciones casi vergonzosas tuvo la intención de crear una lista negra de personas a las que jamás les vendería otra de sus exclusivas unidades.

Uno de ellos es Justin Bieber, quien ocasionó el enojo de Ferrari cuando en noviembre de 2016 el intérprete de Peaches olvidó por completo dónde había estacionado su Ferrari 458 Italia de 240 mil dólares y su asistente tardó tres semanas en descubrir que estaba en el estacionamiento del hotel donde el joven se hospedaba en ese entonces.

Además, no les gustó que mandara a pintar el coche en color azul neón.

Floyd Mayweather es otra figura que no le cae nada bien a Ferrari, porque el estadounidense ha formado su colección de estos autos comprándolos a particulares y no en las concesionarias oficiales. Además, no quieren que se relacione la marca con el estilo de vida que Mayweather presume en redes sociales.

En esta lista también aparece la ex pareja de Rob Kardashian, Blac Chyna, quien mandó a envolver su Ferrari con una cubierta de color rosa. Obviamente, tampoco les gustó que “enchularan” su modelo.

Los clientes morosos y con problemas financieros son también un dolor de cabeza para Ferrari y por ello es que la automotriz no puede ver ni en pintura al rapero Tyga y el actor Nicolas Cage.

El primero adquirió sus Ferrari por medio de leasing y dejó de pagar las mensualidades por lo que se reporta que dos de sus unidades fueron embargadas e, incluso, fue demandado por la automotriz. Por su parte, Nicolas Cage malbarató su colección de Ferraris al enfrentar problemas financieros que estuvieron a punto de llevarlo a la bancarrota y esto fue del total desagrado de Ferrari.

