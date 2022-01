Fernando Herrera busca ser candidato al gobierno de Aguascalientes por MC

El Música

Aguascalientes, Ags.-En los últimos días se dejó ver el ex senador panista, Fernando Herrera con miembros de la cúpula del partido Movimiento Ciudadano.

Herrera Avila dejaría sus 30 años de militancia en Acción Nacional para ser el abanderado del partido naranja a la primera magistratura del estado.

No deja de llamar la atención que este partido busca proyectar a cuadros digamos no tan maduros, sin embargo eso parece no importarle al también exdiputado local y exdiputado federal que cuando ha sido candidato de mayoría relativa ha batallado en las urnas, hay que decirlo fuerte y claro.

La habilidad del también ex vocero del CEN del PAN es saber operar hartas mapacherías y trucos en las elecciones, sin embargo cuando ha aparecido en las boletas no le ha ido muy bien que digamos.

Con un discurso anquilosado, quizás desesperado busca la oportunidad que su partido jamás le ha dado para ocupara ese cargo.

El partido naranja que tiene un discurso progresista y un tanto contrario al conservadurismo del blanquiazul parece chocar en ideología.

Empero el experimentado político panista ante la indecisión que resalta en MC al no definir su candidatura vio una oportunidad de poder ser aunque la chanza de ganar este lejana.

A lo mejor apuesta a llevarse un puñado de militantes blanquiazules en una aventura que desde afuera y a cinco meses de llevarse la elección luce más como un salto al vacío que un nado a tierra prometida.

El tiempo se agota, pero sabemos que en la política no hay nada escrito y a lo mejor en su curriculum le falta a Fernando Herrera el tener el cargo de candidato a la gubernatura.

En el 2010 resultó “policontundido” electoralmente hablando cuando fue atropellado en las urnas por la priista, Lorena Martínez que le ganó con facilidad 3 a 1 cuando compitió como candidato de su todavía partido a la alcaldía de Aguascalientes.

2 años después cobijado por la fama del hoy gobernador, Martín Orozco que ganó sin hacer campaña, se coló al senado al ir en fórmula y ahí fue donde llegó a su cúspide política cuando en una coyuntura quedó como líder de la bancada del PAN en la Cámara Alta.

Ya en el Senado en el 2016, fue exhibido por su colega José Luis Preciado cuando en tribuna le reclamó haber despedido a los asistentes del colimense, pese a que Preciado lo apoyó para llegar a ese cargo y le recordó a Herrera “Usted es coordinador por mi”, y Fernando Herrera se le secó la boca, bebió agua y guardó silencio en aquella ocasión.

Habrá qué ver si le abren la puerta a Herrera en MC y mejor todavía si tiene padrinos de peso saliendo del partido de su vida.