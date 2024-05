Ferka rompe con Jorge Losa por la misma razón que con Christian Estrada

Redacción

Una amiga cercana a Ferka reveló que la actriz ha decidido poner fin a su relación con Jorge Losa, repitiendo la historia que vivió con su ex pareja Christian Estrada.

Ferka y Jorge comenzaron su romance en el reality show “La casa de los famosos México”. A pesar de las críticas y especulaciones sobre la autenticidad de su relación, ambos decidieron darle una oportunidad al amor fuera de las cámaras. “Yo conviví con ellos y me percaté de que no era una relación de estrategia, porque fuera del reality demostraron que había atracción, amor y complicidad”, afirmó la amiga cercana a la pareja.

Ferka es conocida por su fuerte carácter y disciplina, cualidades que le han permitido abrirse camino en el mundo del espectáculo. Sin embargo, estos mismos atributos la llevaron a tomar la difícil decisión de terminar con Jorge, cansada de mantener económicamente a sus parejas. “Lamentablemente, le tocó padecer lo mismo que vivió con Christian Estrada, a quien terminó manteniendo. Jorge también es mi amigo y lo quiero, porque es buena persona. Él vivía solo y se mudó a la casa de Ferka. Al principio todo iba muy bien. Pero, poco a poco, se fueron complicando las cosas”, añadió la fuente.

Mientras Jorge Losa ganó popularidad tras su participación en “La casa de los famosos”, no ha logrado consolidar su carrera con proyectos importantes. Por otro lado, Ferka, ya famosa antes del reality, ha continuado trabajando en grandes proyectos como “MasterChef Celebrity”. “Mi amiga se cansó de ser la proveedora de los gastos, las vacaciones y hasta resolver las deudas de Jorge. No te voy a decir que Jorge no ponía ni un solo peso, pero no era constante. Ferka ya no quería pasar otra vez por eso. No quiere repetir patrones una y otra vez”, explicó la amiga.

El problema final que llevó a Ferka a terminar con Jorge fue una supuesta infidelidad. “Mientras esos detalles se acumulaban, Ferka se enteró de la supuesta infidelidad de Jorge. Esa fue la gota que derramó el vaso. Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra”, relató la amiga.

Ferka había recibido advertencias sobre Serrath, pero fue hasta que comprobó que Jorge la engañaba que decidió poner fin a la relación. “Ferka había recibido una alerta: le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que, mientras ella grababa MasterChef de las seis de la mañana a las doce de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrath y engañarla. Eso es algo que no iba a permitir”, concluyó.