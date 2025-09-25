Feria del Libro busca dar continuidad a ediciones pasadas: Vázquez

26 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Tendencias

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Todo listo para la apertura de la Feria del Libro Aguascalientes  2025 que será inaugurada éste sábado 27, indicó Alejandro Vázquez Zúñiga, director del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA)

“Empezamos éste sábado y serán nueve días que estarán llenos de lecturas, pues sabemos que un buen libro ayuda en tener una mente sana”, señaló el funcionario en entrevista.

– ¿Qué diferencia habrá con respecto a ediciones anteriores?

– No, hay que apostarle a la continuidad y promover el acercamiento a la Casa de la Cultura que es la casa de todos los aguascalentenses. 

Vázquez Zúñiga abundó que además de la colocación de editoriales tanto locales como nacionales, también se realizarán diversas actividades como presentaciones de libros.

“También vamos a tener representaciones teatrales e invitamos a la gente para que puedan acudir a alguna de las presentaciones editoriales que vamos a tener durante la Feria del Libro”, adicionó.

La Feria del Libro Aguascalientes 2025 se realizará del 27 de septiembre al 5 de octubre entrante, en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval.