Feria de San Marcos adiós. Ahora esperan Festival de las Calaveras en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes (AMHMA) Gloria Romo Cuesta, dio por perdida la celebración de la Feria Nacional de San Marcos.

“Nosotros teníamos considerado el evento como es tradición para abril, para nosotros la verbena es en el marco de abril y mayo y no antes o después, entonces es por ello que el sector ya la está dando por perdida”.

Puntualizó que desde su punto de vista particular no habría condiciones sanitarias en estos momentos para su desarrollo, sin embargo se apegarán a la decisión que en su momento pueda tomar el gobernador y el secretario de turismo, aunque insistió en que el sector ya la tiene considerada dentro de las pérdidas que van a absorber.

“Creemos que ya debemos estar enfocados en el Festival de Calaveras entre octubre y noviembre, allá deben estar las baterías enfocadas se debe organizar un buen evento que nos atraiga un buen número de visitantes y poder al menos aliviar un poco de la crisis en el sector y luego ya veremos lo de la Feria Nacional de San Marcos en 2021”.