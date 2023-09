Feria de los Chicahuales sin quejas de comerciantes por malas ventas: Arámbula 

Frida Fonseca

Jesus María, Ags.- La edición 2023 de la Feria de los Chicahuales, no dejó a su paso quejas por malas ventas, de parte de los cerca de 300 comerciantes que durante los tradicionales festejos ofrecieron sus productos, afirmó el presidente municipal, José Antonio Arámbula López.

Luego de ello puntualizó ‘me he reunido de manera individual con diferentes grupos, más bien sectores, y hay cerca de 300 comerciantes directamente de aquí de Jesús María que se pusieran ahí en la feria y la verdad es que ellos llevan un buen sabor de boca, nos felicitaron por los grupos, por la afluencia, en este año debo decir, todavía el año pasado hubo quejas de algunos que dijeron no vendí lo suficiente, hágame un descuento, no alcancé, este año no recibí una sola queja de alguien que le haya ido mal en la feria’.

A ello el alcalde añadió, ‘y eso para mí es un buen augurio, es un buen indicio de qué hubo una buena derrama, y que cada vez vienen más, porque también vienen más de Aguascalientes y de otros estados a querer vender, a querer ponerse aquí, y eso quiere decir que hay una buena fama que se pasa de boca en boca, ellos nunca nos van a aceptar cuánto venden, porque siento que les vamos a subir la cuota, y por eso en realidad no lo dicen’.

Aunado a ello Arámbula López resaltó ‘creo que hemos tenido buenos aciertos en la reorganización, porque a pesar de qué hubo más gente, no se sintió un desorden, nos permitió la lluvia, hubo saldo blanco’, de modo que ‘entonces, creemos que va mejorando, y creo que esto vamos por buen camino’.