Fenerbahçe anuncia fichaje de Edson Álvarez; será dirigido por José Mourinho

Redacción

El Fenerbahçe de Turquía confirmó este viernes un principio de acuerdo para incorporar al mediocampista mexicano Edson Álvarez de cara a la temporada 2025/2026, marcando un hecho histórico: será el primer futbolista mexicano en ser dirigido por el técnico portugués José Mourinho, quien dirige al club desde hace un año.

El fichaje del ‘Machín’ se considera estratégico tanto para el jugador como para el club. Con experiencia en Ajax y West Ham, Álvarez aporta versatilidad en el mediocampo y solidez defensiva a un equipo que busca romper una sequía de títulos locales de más de una década. El Fenerbahçe, segundo club más laureado de Turquía con 19 campeonatos, no gana la liga desde la temporada 2013/2014, mientras que su acérrimo rival Galatasaray suma 25 conquistas y ostenta un bicampeonato reciente.

El club turco espera que la experiencia internacional de Álvarez refuerce la plantilla y ayude a recuperar protagonismo en competiciones europeas, además de consolidarse como contendiente serio en la Superliga turca. La afición ya ha manifestado su entusiasmo en redes sociales por el arribo del mediocampista de 27 años, que busca consolidarse como referente y aportar a un proyecto que pretende devolver al Fenerbahçe a los primeros planos.

El acuerdo fue anunciado a través de los canales oficiales del club, aunque los detalles contractuales se darán a conocer tras la realización de los exámenes médicos correspondientes.