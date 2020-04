Feministas reprueban insultos y discriminación hacia edecanes que se manifestaron

Redacción



Aguascalientes, Ags.-La Comunidad Feministas de Aguascalientes, reprobó la serie de insultos y comentarios discriminatorios en contra de edecanes que se manifestaron este miércoles en Palacio de Gobierno, demandando apoyos por haberse quedado sin empleo por la cancelación de la Feria de San Marcos.



Mediante sus redes sociales, el colectivo expreso su molestia por leer comentarios fuera de todo lugar en momentos dónde se requiere de la solidaridad.



“Ellas como muchas personas se ven perjudicadas por la contingencia, no somos nadie para hacer juicios de valor o decir que si o que no es un trabajo digno”, sentencian.



Lamentan que estos mismos comentarios provengan no solo de hombres, sino de mismas mujeres.



Al final, puntualizó que lo que se debería de cuestionar es que a estás personas que trabajan en dichas actividades se les garanticen sus derechos laborales, pagos justos y acceso a seguridad social.