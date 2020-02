Feministas exigen respeto dentro y fuera de las aulas de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La comunidad feminista de Aguascalientes hace un atento llamado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que ponga atención y solución a su problema de acoso y misoginia dentro de las aulas.

Sin importar la diferencia de opiniones el lenguaje no debe nunca violentar a nadie y mucho menos si proviene de un individuo que da clases y convive con mujeres dentro de las aulas.

Esperamos la Defensoría de los Derechos Universitarios UAA tome las acciones necesarias para darle pronta y efectiva solución al presente conflicto.

Las aulas tanto como los profesores son unas de las instancias más vitalmente importantes de una sociedad, por ello no podemos permitir que sean espacios violentos y misóginos.

Las escuelas, universidades y academias deben ser ESPACIOS SEGUROS PARA ALUMNAS y no espacios violentos y transgresores.

Esperamos las disculpas tan publicas como su postura y respuesta por parte de Alan Capetillo.