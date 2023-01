Feminista se lanza contra Shakira

Redacción

El tema Bizarrap Music Sessions #53 lanzado en días pasados por Shakira y en el que hace alusión a su relación con Piqué ha sido generado varios comentarios, entre ellos el de la femininista Noor Ammar Lamarty.

A decir de la especialista en derecho con perspectiva de género, Shakira precisó que las mujeres, “somos humanas, no objetos”.

En el mismo tuit, la feminista expuso: “Ni hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”.

Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida en torno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para tí”, prosiguió la fundadora de la plataforma Women by Women.

Sobre la frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, comentó. “No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya”.

La feminista mencionó que “a todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la ‘siguiente’ o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso”.

Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”.

Para la fundadora de la plataforma Women by Women, “hay formas sanas y conciliadoras de hacer música con tu vida sin caer en simplezas , solo le hace pensar a millones de mujeres en el mundo que pendemos de un hilo si ÉL no nos quiere. No nos morimos detrás de algo así, la vida sigue, el dolor cuando se escucha se transforma”.

Me refiero: tenemos tanto que vivir, que solucionar, que sentir, que cambiar, que ¡ser las mujeres!, que esté reduccionismo me parece insultante. Facturar como acción que se nos asocia como empoderante es cutre y clasista. ¿Quieres un pin por facturar?”. Y finalizó: “El amor irrompible de Shakira sois sus fans”. Con información de Excelsior