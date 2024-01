Federica Quijano fue golpeada por su hijo con autismo

Redacción

Ciudad de México.-Federica Quijano despertó preocupación entre sus seguidores porque contó que tuvo que ir al hospital, actualmente se encuentra fuera de peligro y únicamente tiene un cabestrillo en el brazo para tratar la inflamación de un tendón.

Sin embargo, lo más doloroso para la cantante y diputada fue el motivo de las lesiones, ya que fueron el resultado de una crisis de su hijo Sebastián, quien está dentro del espectro autista, esto quiere decir que su cerebro no tiene el mismo funcionamiento que el de alguien neurotípico.

La cantante de Kabah relató que tuvo que ir al hospital porque su hijo le dio un cabezazo en el brazo, evidentemente no fue con la intención de herirla, únicamente tuvo un desborde emocional, pero al intentar contenerlo resultó con tendinitis.

Federica Quijano fue golpeada por su hijo

“Ya salí del hospital, tengo una tendinitis que gracias a Dios no está roto pero me fregó el tendón. Terminé chillando como loca, Sebastián con su cabezazo me fregó el tendón” dijo en sus historias del 10 de enero. De acuerdo con lo que ella misma enfocó en la grabación, deberá tomar reposo y procurar una alimentación balanceada hasta reestablecerse.

Aunque cada caso de autismo es diferente, todo parece indicar que el niño suele tener algunas crisis emocionales en las que Federica Quijano se siente alejada de lo que pueda sentir el menor. Así lo relató la misma cantante en sus historias temporales de Instagram.

“A veces como mamá azul es una montaña rusa, hay días en que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde, te ve, te abraza, te ama y tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá y otros en los que es una lucha constante de sentimientos”, dijo.

Federica Quijano se define a sí misma como una madre azul porque es la forma en que las mujeres con hijos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) han decidido nombrarse, pues la crianza de menores con esta condición suele representar algunos retos.

Federica Quijano habla sobre ser “madre azul”

Y es que en ocasiones puede ser complicado ayudar a que un menor con autismo pueda volver a un punto de calma antes de la crisis, así lo explicó la cantante:

“Es una lucha constante de sentimientos y retos hoy por la parte física me duele mucho el brazo pero me duele más el alma, el corazón, de repente ver tan lejos a mi hijo. Sentirme tan ajena a lo que está sintiendo, eso duele más, por eso hoy quiero agradecerles a todos ustedes por sus mensajes”

Qué es el autismo

En palabras resumidas, el autismo es una condición que hace que el cerebro funcione diferente, modificando la forma en que una persona recibe estímulos del exterior y establece sus relaciones de amistad, familia o compañerismo dentro de la sociedad.

Algunas personas con autismo pueden hablar y son capaces de comunicar sus ideas y emociones, mientras que otras dentro del mismo espectro simplemente no se expresan con palabras; de igual forma, quienes están dentro del TEA pueden tener dificultades al interactuar con otras personas o tener desbordes emocionales causados por la sobre estimulación de ruidos o luces a su alrededor.

Esta neurodivergencia se representa con este símbolo porque se trata de un espectro y cada caso de autismo es único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante tomar en cuenta que cada caso es diferente, por lo que es posible que alguna persona con autismo tenga un comportamiento abismalmente diferente a otra que también cuenta con el mismo diagnóstico, por eso se trata de un espectro y no de una enfermedad.

Incluso hay quienes tienen autismo toda su vida y no son diagnosticados hasta la adultez, momento en el que sienten cierta tranquilidad al saber nombrar las cosas que vivían en la infancia. Además, la experiencia de tener autismo es diferente entre hombres y mujeres.

Lo cierto es que la mayoría de los casos son detectados en la infancia temprana, esa fue la situación de Sebastián, el segundo hijo que adoptó Federica Quijano de Kabah, pues fue a los tres años en que detectó su comportamiento.

