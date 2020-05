Federación propone a Estados endeudarse por 15 años para mitigar impacto económico del Covid-19

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno Federal, en especial la Secretaría de Hacienda, está proponiendo a los estados el ejecutar un crédito que sería pagado con un porcentaje de las participaciones de cada entidad por un lapso de quince años, como parte de una estrategia que tiene como fin el amortiguar el impacto económico del Covid-19.

Así lo dio a conocer el gobernador panista Martín Orozco Sandoval en rueda de prensa virtual, quien agregó que ese crédito tendría la finalidad de minimizar el impacto económico de las entidades al no tener recaudaciones de este y el próximo año por el golpe del coronavirus, así como el gasto extra realizado para el sector salud.

“¿Cuál es la propuesta de ellos? que ese fondo que ya no va a poder cubrir la caída de participaciones de este y el próximo año según el estimado de ellos, pidamos un crédito. Ellos dicen ‘vamos a recuperar la lana que le falta al fondo para sustituirte las participaciones que no te van a llegar y así no te veas afectado en tu presupuesto original’ (…) les damos ese crédito, pedimos el crédito y lo vamos a pagar entre estados y la federación y así pedimos el crédito a 15 años”.

Orozco Sandoval agregó que dicho crédito sería pagado en partes iguales por la Federación y el Estado, sin embargo, se dijo desconfiado de la forma en la que el Gobierno Federal planea realizar dicho pago con ayuda del Fondo Mexicano del Petróleo.

“La parte que toca a ti (Estados) te la voy a estar descontando de las participaciones durante los quince años, y la parte que me toca a mí (Federación) la voy a estar pagando del fondo del petróleo, bueno, la parte de nosotros está segura porque la van a ir rebajando, la parte del petróleo de ellos pues, como manejan las finanzas no sé de dónde lo van a pagar, el petróleo lo presupuestaron en 43 dólares, nunca va a llegar a 43”.

“Como ya no hay tanta transparencia en los fondos, no sé si ese fondo va a tener para pagar durante los próximos 15 años la parte que les toca o al rato, al final, van a pedir para que nosotros podamos pagar el 100 por ciento”, mencionó.

En el caso de Aguascalientes, el gobernador estimó que se tendrá una disminución de casi 547 millones de pesos, de los cuales cerca de 200 millones corresponden a los municipios, y no descartó el hecho de que será más grande.

Por ello, dijo que hasta el momento los gobernadores siguen en este debate con las autoridades nacionales, ya que la magnitud del golpe económico aún no está totalmente definido.