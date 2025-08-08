Federación dejó de insistir sobre adhesión de Aguascalientes al IMSS-Bienestar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director del Instituto de Salud, Rubén Galaviz Tristán, reveló que desde la federación han dejado de insistir en que Aguascalientes se adhiera al IMSS-Bienestar, desechando presiones.

Refirió sobre el recorte de 500 millones de pesos para el estado a principios de año que nl se debió a la resistencia de la entidad por incorporarse, siendo un asunto nacional que pegó en todos los estados, incluidos aquellos con IMSS-Bienestar.

-¿Está afectando esta parte del recorte en la atención a estas alturas del año?

-Bueno, si no hubiéramos tenido el respaldo de los recursos estatales obviamente que si tuviéramos desabasto.

En entrevista en el palacio de gobierno, el galeno explicó que esos 500 millones de pesos representan los insumos de un año del hospital Miguel Hidalgo.

“Imagínate si no hubiéramos tenido el recurso en el estado hubiéramos colapsados el Hospital Miguel Hidalgo”.

Mencionó de casos como Zacatecas o Oaxaca que aún adheridos están colapsando.