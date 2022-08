Federación “abandona” a jugadoras de futbol americano en Finlandia 

Redacción

Ciudad de México.-La Selección Mexicana de futbol americano jugó su primer partido en el Mundial y derrotó a Australia 34-6 en la segunda ronda, luego de perderse el primer partido contra Gran Bretaña después de la serie de irregularidades que provocó que las jugadoras mexicanas llegaran con casi una semana de retraso respecto al plan original, sin embargo, las preocupaciones no terminan para las atletas, pues ahora no cuentan con vuelos para su regreso a México.

El equipo mexicano cierra su participación en el Mundial el domingo 7 de agosto, contra Alemania, y un día después las jugadoras deben abandonar el territorio de Finlandia, por lo que en la embajada de México en Helsinki, capital finlandesa, hay preocupación.

César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, aseguró en la conferencia de prensa realizada el 2 de agosto, que las jugadoras estarían de regreso en nuestro país el lunes 8 de agosto, de acuerdo con el contrato realizado con la agencia de viajes, que fue la misma que se encargó de gestionar los vuelos de ida, pactados para el miércoles 27 de julio y que finalmente no se concretaron, por lo cual las jugadoras partieron tres días después en tres bloques.

Embajada

Jugadoras no tienen boletos para regresar a México

Sin embargo, contactamos a Mel Trillo, reportera mexicana de Las Parrilleras, y quien se encuentra en Helsinki, quien nos compartió que no hay garantías sobre el regreso de las jugadoras mexicanas para el 8 de agosto, por lo cual no sólo hay preocupación en el equipo, sino en la embajada y con los padres de las jugadoras que se encuentran en Finlandia.

“La embajada no es como las embajadas que conocemos en México, que son enormes casas, la embajada de aquí literalmente es un departamento en el cual trabajan sólo cinco personas. El embajador y las personas que trabajan con él nos dicen ‘¿dónde meternos a 50 personas?’. La federación internacional les da hotel a las jugadoras hasta el día lunes 8 de agosto, y si para el lunes no están volando, ¿dónde se van a quedar las jugadoras?”, compartió Mel. “La embajada esta preocupada por la seguridad y la integridad de las jugadoras”.

“Hasta donde sabemos no hay vuelos. La embajada está directamente en contacto con el head coach y si el head coach tuviera los vuelos, la embajada no me estaría pidiendo de favor que presionemos con los vuelos de regreso. César Barrera dijo en la conferencia que haría llegar los boletos a las jugadoras y con el head coach. Hoy (3 de agosto) me senté a platicar con las jugadoras y ninguna tiene vuelo”, compartió Trillo.

Embajada

Jugadoras se prestan los cascos porque hay equipajes perdidos

Mel arribó a Finlandia el 27 de julio para comenzar la cobertura del Mundial el 28 de julio, el día que esperaban a las jugadoras mexicanas, sin embargo, se ha convertido en una especie de manager, pues ha recibido a cada una de las jugadoras, quienes arribaron en diferentes horarios y provenientes de diversas partes de Europa, repartidas en Bélgica, Francia, Suecia, Suiza, Islandia y Países Bajos.

Muchas jugadoras llegaron frustradas y cansadas, pues además de viajes que duraron más de 72 horas, arribaron sin maletas, pues éstas se han perdido por diferentes partes de la Unión Europea, de modo que Marlen Garcés, por ejemplo, no pudo jugar contra Australia, ya que en su maleta extraviada llevaba el uniforme.

Un grupo de más de 30 jugadoras quedó varado en París, Francia, donde la embajada francesa le dio alojo a las jugadoras en la primera de dos noches. Para la segunda se hospedaron en un hotel mientras encontraban vuelos, algunos de ellos con escalas, rumbo a Helsinki.

Asimismo, en el partido contra Australia, las jugadoras se rolaron los cascos, ya que muchos se perdieron junto con las maletas, y finalmente pudieron descargar parte de sus emociones en el partido de la segunda ronda. “Perdón, pero mañana no es quien nos la hizo, sino quien nos las va a pagar”, decían las jugadoras un día antes del juego ante las australianas.

Padres están preocupados por el regreso de las jugadoras

El siguiente encuentro es contra Alemania y si para esa fecha la delegación mexicana no tiene boletos de regreso, temen volver a vivir lo que ya sucedió en el proceso para llegar a Finlandia.

“Los papás están súper preocupados porque se regresan entre el 7 y el 10 de agosto y dicen ‘¿cómo las vamos a dejar aquí?’. No saben la preocupación que hay en este momento para regresar porque estamos del otro lado del mundo”, por lo que incluso piden, en tono de broma, que las jugadoras sean deportadas, pues irían seguras y llegarían a México en grupo.

Embajada

¿Hay algo positivo en todo esto?

Mel compartió que ante esta situación, las jugadoras se ha unido. “No hay mayor unión que cuando tienes un enemigo en común”. De modo que jugadoras de Pumitas y Mayas, la máxima rivalidad del futbol femenil, velan por la seguridad y bienestar de sus rivales.

Asimismo, la delegación mexicana ha encontrado apoyo en otras personas de otras nacionalidades que se han enterado de la situación de la selección y fueron a apoyar a México en su primer partido.

Asimismo, un mexicano que trabaja en un restaurant del aeropuerto de Helsinki, ha ayudado a las jugadoras, al invitarlas al lugar tras su arribo para descansar y comer un poco.

César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, indicó que tras la llegada de las jugadoras, ellas tendrán un foro para expresar lo vivido a lo largo de este viacrucis, por lo que aún mucha historia por contar.

Con información de Sopitas