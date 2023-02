FBI: Autoridades debemos estar un paso adelante o nos arropará la delincuencia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De visita por esta ciudad Ángel M. Catalán, agregado jurídico del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), subrayó la necesidad de generar trabajo en conjunto con instancias oficiales, debido al avance del crimen organizado.

“Los criminales siguen evolucionando. Vemos delitos cibernéticos, de lavado de dinero en donde utilizan las últimas tecnologías y no se limitan a un área. Hacen fechorías en otro lugar, mueven dinero de país a país y por eso debemos estar un paso adelante para combatirles efectivamente. De lo contrario, nos arropa la delincuencia”, declaró en conferencia de medios.

Aguirre, quien participó en la inauguración del Foro Internacional de Seguridad en esta capital y organizado por el gobierno estatal, resaltó que se brindará respaldo en colaboración con la gestión de extracción panista.

“La delincuencia no conoce fronteras, estamos viendo que las amenazas criminales son globales. Aguascalientes es un estado muy seguro y no significa que por estar aquí ofreciendo este foro, hay inseguridad en el estado. Al contrario, debemos de continuar esa capacitación para no permitir que los grupos delictivos tomen control. El FBI está comprometido con el gobierno de Aguascalientes”, adicionó.

El Foro Internacional contó con la asistencia de funcionarios estatales y de municipios locales.