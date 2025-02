Fatal accidente en la México-Puebla: choque e incendio de pipa deja al menos 5 muertos

Redacción

México.- Una pipa que transportaba gas se impactó contra cinco vehículos y se proyectó hacia un barranco, incendiándose, cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla en el municipio de Ixtapaluca; dejando de manera preliminar cinco personas fallecidas y cuatro lesionadas.

El percance ocurrió la mañana de este domingo a la altura del kilómetro 54 de dicha autopista, en dirección a Puebla.

En el lugar una pipa de gas perdió el control impactando a varios vehículos particulares para luego volcar y caer a un barranco de unos 10 metros de profundidad. Tanto la pipa de gas como los vehículos se incendiaron.

Bomberos, personal de protección civil y diversos cuerpos de emergencia de varios municipios acudieron para comenzar a combatir el fuego. La autopista fue cerrada a la circulación.

El director general de protección civil, Adrián Hernández Romero señaló que de manera preliminar se reporta cinco personas muertas y cuatro lesionados; aunque la cifra de decesos podría aumentar.

“Seguimos laborando para apagar la pipa, está prendida pero controlada, está como mechero y la estamos manteniendo fría para que no vaya a tronar. En el lugar hay un vehículo tipo ambulancia pero no tiene placas ni logos quedó totalmente calcinada y no sabemos de donde sea”, dijo.

Destacó que un helicóptero bajó en la zona para trasladar a varios lesionados al hospital de especialidades de Zumpango.

“Informamos a la población que la autopista México-Puebla se encuentra cerrada a la altura de Llano Grande debido al incendio de una pipa de gas. Se recomienda utilizar rutas alternas y atender indicaciones de las autoridades. Los tres órdenes de gobierno ya trabajan en la zona para controlar la situación”, informó protección civil estatal en sus redes sociales.

“Se informa a las personas usuarias que por seguridad la Plaza de Cobro San Marcos permanecerá cerrada en dir. Puebla. Se desvía la circulación a la altura de Río Frío en dirección a la CDMX”, reportó Caminos y Puentes Federales.

