Farruko se disculpa por letra de sus canciones en pleno concierto

Redacción

Farruko, el reguetonero que cerró 2021 siendo el número uno en las listas gracias a la gran acogida que tuvo la canción ´Pepas´, himno de la fiesta y del verano, decidió dar un mensaje diferente e incluso disculparse por varias de sus letras.

Durante un concierto en Miami, el cantante se opuso a interpretar la canción electrónica y en vez de poner a gritar a sus fanáticos con más éxitos suyos, cambió el discurso y aseguró que ese Farruko ya no estaba.El artista empezó diciendo que desde el inicio de su carrera siempre se sentó a escribir sus canciones con el único sueño de sacar a su familia adelante y ser la estrella que quería.

“Hoy en día te puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, aseguró.

Tiempo después y con una apariencia distinta a la que tenía, el cantante decidió pedirle al público linternas de su celular y lo acompañara en una plegaria más. Vestido elegante y de color negro, el artista continuó diciendo a los fanáticos que su experiencia con Dios lo había cambiado.

El artista también hizo comentarios como que “todos somos pecadores, lo dice la Biblia” o que “Dios es bueno”, al tiempo que confirmó su conversión religiosa. “Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, subrayó.

Según comentarios en redes sociales, algunos de los asistentes al concierto se fueron durante esta predicación, mientras que otros expresaron en esta jornada sus críticas.

Con información de TV Notas