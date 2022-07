Fans destilan odio hacia mariscal de campo de los Steelers en su cumpleaños

Anthony Defeo/SB

Pittsburgh, E.U.- El mariscal de campo de los Steelers, Mason Rudolph, celebró su cumpleaños número 27 el domingo.

Normalmente, el día especial de un atleta es una ocasión que va y viene sin incidentes. El equipo publica el cumpleaños de un jugador en sus diversas cuentas de redes sociales. Los fanáticos, personas que probablemente nunca lo hayan conocido, le desean un feliz cumpleaños, completo con esos “¡Feliz cumpleaños!” cosas gif en la sección de comentarios, y el mundo continúa.

Sin embargo, en el momento en que los Steelers recurrieron a las redes sociales para celebrar el día de Rudolph, supe que las cosas serían diferentes. Al igual que The Freak Show de 96.1, inmediatamente fui a la página oficial de Facebook de los Steelers para leer los comentarios.

Me decepcionó mucho el odio y la crueldad mostrados por estos llamados fanáticos de los Steelers.

A continuación, algunos de los comentarios:

“3 velas para el QB3”.

“¡Feliz cumpleaños! Siento verte ir. Buena suerte en la agencia libre”.

“¡Feliz cumpleaños! Ir a un nuevo equipo”.

“¡Feliz cumpleaños! Espero que tengas la oportunidad de acostarte y relajarte”. (Este comentario en particular fue acompañado por un gif de la obra en la que Earl Thomas noqueó a Rudolph y sufrió una conmoción cerebral).

“¿Podemos darle un nuevo hogar para su cumpleaños?”

“Feliz cumpleaños Sr. 1ra ronda de grado.”

Puedo continuar, pero creo que he hecho mi punto, y mi punto es este: incluso los fanáticos de los Steelers pueden ser idiotas (sorprendente, lo sé).

Sé lo que podrías estar diciendo: “Pero, Tony, hubo un montón de agradables y dulces “¡Feliz cumpleaños!” deseos dirigidos a Rudolph. Sí, pero debería haber sido 100 por ciento amable y dulce, como cualquier otro Steeler. Es su maldito cumpleaños, no una revisión de la eliminatoria contra los Lions.

Sé qué más podrías estar diciendo: “Mira, amigo, simplemente no creo que Rudolph sea un gran mariscal de campo”. Wow, bueno, gracias por aclarar eso. Cuando lo pones de esa manera…

Imagina a tu jefe y compañeros de trabajo celebrando tu cumpleaños en el trabajo y escribiendo en el pastel: “¡Feliz cumpleaños! Nunca debimos haberte contratado”.

No se necesita ningún esfuerzo para no ser un idiota al desearle a alguien un feliz cumpleaños en Facebook. ¿Te preguntas por qué tengo tantas dudas sobre conocer a los lectores y oyentes de BTSC en persona? Esta es la razón por. (Aunque tengo una historia agradable de un encuentro reciente que pronto compartiré con ustedes en forma de artículo). Cualquiera que se tome el tiempo de ir a las redes sociales y ser malo con un jugador en su cumpleaños es alguien a quien podría tener miedo de interactuar. (El hecho de que te tomes el tiempo para desearle a alguien que no conoces un “¡Feliz cumpleaños!” es bastante aterrador en sí mismo. Sin ofender).

Para repetirme por millonésima vez: ¿Cómo no apoyar a este tipo? ¿Cómo no estar animando mucho para que Rudolph sea QB1 el 11 de septiembre contra los Bengals en el Paul Brown Stadium?

Espero que suceda. Espero que Rudolph gane el trabajo por méritos y pase para 5,000 yardas y 45 touchdowns en 2022.

Espero que Rudolph tenga una carrera estelar, completa con premios MVP de la NFL y premios MVP del Super Bowl (si sabes a lo que me refiero). Después de eso, espero que Rudolph se retire y se vaya rápidamente de Pittsburgh enfadado. Te estarás preguntando: “¿Por qué no le agradamos a Rudolph? ¡Te amamos, Mason!”. Rodolfo replicará: “Tú no me amas. Te encanta ganar ese juego”.

Algo de eso suena familiar? Así es, Terry Bradshaw. Hablando de quién, estoy empezando a entender por qué ese hombre ha estado en terapia durante los últimos 50 años.

De todos modos, no puedo esperar para leer la biografía posterior a la carrera de Rudolph: “Al menos recordaron mi cumpleaños: la historia de Mason Rudolph”.

Feliz cumpleaños, Mason Rodolfo. Aquí hay muchos más… como el mariscal de campo titular de los Steelers.