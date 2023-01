Famosos relacionados con la delincuencia

Redacción

Ciudad de México.-Este 5 de enero las autoridades mexicanas recapturaron a Ovidio Guzmán ‘El ratón’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, lo que generó una violenta jornada en Culiacán tal como ocurrió en 2019 en ‘El Culiacanazo’, hecho que inspiró la letra de un narcocorrido.

Han sido diversas personalidades de la industria del entretenimiento quienes han sido vinculadas con el narcotráfico ya sea al tener relaciones sentimentales, encuentros fortuitos, interpretado sus papeles en series o películas, haberse encontrado con ellos o amenizado sus fiestas privadas.

Algunos de ellos lo aceptaron, como el caso de Andrés García y el payaso mejor conocido como ‘Platanito’, otros de ellos lo han negado. Acá un recuento de algunos de los famosos que han sido relacionados con el crimen organizado.

Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme fue criticado luego de que circulara un video en donde puso voz a la canción ‘Soy el Ratón’, interpretada por Código FN y escrita por José Ernesto León Cuen con dedicatoria a Ovidio Guzmán.

Emiliano Aguilar

El primogénito del cantante Pepe Aguilar, Emilio Aguilar, fue visto en mayo de 2022 con Rosa Isela Guzmán,hija de Joaquín‘El Chapo’ Guzmán. La fotografía que marcó su encuentro fue publicada por la periodista Nelssie Carrillo en donde se les ve posar dentro de lo que parecer ser una barbería.https://d-189495210472128564.ampproject.net/2212151632002/frame.html

Kate del Castillo

La actriz, conocida por darle vida a la famosa Teresa Mendoza en La Reina del Sur, aparentemente no estaría relacionada con el tráfico de drogas únicamente en la ficción, pues se habla de que mantuvo un intercambio de mensajes con ‘El Chapo’, con quien se enviaba cartas y regalos.

Además, una foto de ambos salió a la luz tras un encuentro en la sierra al que también acudió Sean Penn, quien lo entrevistó tras su fuga. La reunión fue clave para que las autoridades lo recapturaran, por lo que la administración de Enrique Peña Nieto abrió una investigación contra Kate, quien acusó que fue perseguida.

Mauricio Ochmann

Quien formara parte de El señor de los Cielos relató que fue detenido en una carretera por alguien que le dio el mensaje: “El patrón lo quiere conocer”.

Llegaron varias camionetas y de una descendió un hombre: “Me dice ‘Chema’,me da un abrazo. ‘Perdón que te haya tenido que interceptar así, pero si no ¿cómo te conocemos?”, le dijo a Yordi Rosado. Luego lo buscó en Internet y se dio cuenta que era alguien “pesado” que posteriormente fue asesinado.

Julión Álvarez

En 2017 el cantante fue acusado de lavado de dinero relacionado al narcotráfico y el Departamento del Tesoro de EEUU lo incluyó en la lista negra por su supuesta participación en negocios ilícitos, tras lo cual se le congelaron sus cuentas hasta finales de mayo pasado, que aseguró su nombre quedó limpio.

“Mi nombre y persona fueron puestos a prueba y salimos victoriosos, fortalecidos. Hay un Julión antes y uno después de esta experiencia”, expresó el originario de Chiapas en conferencia de prensa. Fueseñalado como supuesto prestanombres de Raúl Flores Hernández, conocido como ‘El Tío’, empresario ligado al Cartel de Sinaloa.

Galilea Montijo

La conductora apareció en el libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, ya que la periodista escribió que había sostenido una relación amorosa seria y de mucho tiempo con Arturo Beltrán Leyva.

Ante ello, Montijo publicó un video entre lágrimas en donde argumentó: “Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y, ante todo, de estricto cumplimiento con nuestras leyes”.

Alicia Machado

Fue acusada de mantener una relación con Gerardo Álvarez Vázquez, alias ‘El Indio’, señalado por presuntamente controlar el tráfico de drogas en algunos municipios del Estado de México, Morelos y Guerrero. Lo anterior fue dicho por un testigo protegido de la policía.

Ninel Conde

Anabel Hernández también mencionó el caso de la cantante Ninel Conde, que le respondió que no tiene nada que esconder y se contactó con sus abogados para iniciar un proceso legal.

Hernández sostuvo que: “Ha acumulado una serie de bienes a través de lo que podría ser, presuntamente, triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades; se le vincula con algunos integrantes del crimen organizado”, publicó.

Sergio Mayer

Al actor y ex diputado se le menciona en la publicación de Anabel Hernández por la supuesta amistad que tuvo con el narcotraficante ‘La Barbie’. Sin embargo, desmintió en un programa las acusaciones en su contra.

“Suponiendo, y sin conceder, y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”.

Valentín Elizalde

El pasado 25 de noviembre se cumplieron 16 años del asesinato de Valentín Elizalde después de una presentación en Reynosa, que dejaría en el lugar más de 70 casquillos de bala.

Algunas versiones señalan que el hecho estuvo relacionado a que el cantante entonó dos veces (al inicio y al final) la canción ‘A mis enemigos’, donde supuestamente habla de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien se la dedicaría a sus rivales en el mundo del narcotráfico.

Jenni Rivera

Durante la carrera de la cantante Jenni Rivera se le atribuyeron supuestos nexos con el tráfico de estupefacientes porque interpretó diversos narcocorridos. Incluso se dice que el accidente aéreo en el que perdió la vida fue a causa de una venganza por parte de capos de la droga, aunque no ha sido confirmado.

Sergio Gómez

El ex vocalista de la banda de música duranguense K paz de la Sierra fue acusado de mantener vínculos con el narco, pues su muerte sucedió después de una presentación en Michoacán, a manos del crimen organizado. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura en diciembre de 2007.

Los Tucanes de Tijuana

La banda estrenaría en 2009 ‘El más bravo de los bravos’, un corrido que después se diría fue escrito para Raydel López, alias ‘El Muletas’, líder de una de las células del Cártel de Sinaloa en Tijuana, de donde es originaria la banda, por lo cual iniciarían una investigación en su contra.

Sin embargo, otro de sus temas fue recientemente utilizado por Rosa Isela, hija del ‘Chapo’ Guzmán tras la detención de su hermano Ovidio, pues apareció en un video con ‘El Guano’ de fondo.

Con información de El Financiero